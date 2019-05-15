شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انعقاد الاجتماع الامني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الاربعاء مديرية أمن الاسكندرية، الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بإياب نهائي الكونفيدرالية والمقرر لها 26 مايو الجاري.

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من المقرر أن يعقد الاجتماع الأمني في تمام الثانية والنصف ظهراً ، حيث يناقش الاجتماع الأعداد النهائية للجماهير المسموح لها بالحضور بجانب الاتفاق على عدد من الترتيبات الخاصة باللقاء.

ويقام لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد المقبل بالمغرب فى نهائى الكونفيدرالأفريقية .