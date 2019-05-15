شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي يغيب عن مران الأهلي الجماعي ويكتفي بـ"الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى علي لطفي، حارس مرمى الأهلي بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لطفي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي، تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

ويستعد الاهلي لمواجهة انبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.