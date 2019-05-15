شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التفاصيل الكاملة لمران الأهلي قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الاهلي مساء الثلاثاء، استعدادا لمباراة إنبي العديد من الاحداث الهامة التى يأتي في مقدمتها مشاركة عمرو جمال، مهاجم الفريق، فى التدريبات الجماعية الفريق للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتى عانى منها مؤخرًا حيث كان يعانى من شد فى العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.

ويلعب الاهلي مع إنبي في لعاشرة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز ويدخل لقاء انبي مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة ، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

كما شارك محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة برد، ابعدته عن التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية قبل أن يخضع وحيد خلال الأيام الماضية لتدريبات منفردة في الجيم ثم شارك في مران الثلاثاء بعدما تماثل للشفاء بشكل تام.

فيما إكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم على هامش المران الجماعي وأدى لطفي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي، تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

وشارك ايمن أشرف لاعب الفريق في المران مُرتدياً "قناع" لإصابته في الأنف خلال مباراة سموحة الأخيرة التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة بالدوري.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على تنفيذ عدة جمل تكتيكية في مران الفريق اليوم الثلاثاء، من أجل تطبيقها خلال لقاء إنبي ، وقام لاسارتي بتدريب لاعبي الفريق على اللعب من "لمسة واحدة" وكذلك التسديد من خارج المنطقة الجزاء حيث قام بتدريب اللاعبين على التصويب من خارج منطقة المرمى كإحدى الوسائل التى يلجأ لها افريق من أجل إختراق حصون انبي الدفاعية لزيارة الشباك وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة.

كما وجه المدير الفني تعليمات خاصة للمدافعين لأحكام الرقابة على مفاتيح لعب الفريق البترولي وشه المران كذلك توجيه المهاجمين باستغلال الفرص التى تُتاح لهم أمام مرمى الخصم.



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (1)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (2)

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مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (3)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (4)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (5)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (6)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (7)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (8)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (9)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (10)



مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (11)