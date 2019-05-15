شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: دجلة أهدر فوزًا كبيرًا على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة حزنه بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.
أوضح عبد المنصف فى تصريحاته لقناة "ON Sport" أن لاعبو دجلة أهدروا العديد من الفرص السهلة فى الشوط الأول من المباراة، واكتفوا بهدف وحيد، الأمر الذى ساهم فى عودة بيراميدز للقاء فى الشوط الثانى وإدراك هدف التعادل، خاصة وإنهم يمتلكون لاعبين على أعلى مستوى.
وقال أوسة: "الحمد لله نقطة غالية اقتنصناها من عقر دار منافس صعب يمتلك امكانيات عديدة، لكن كنا نحتاج الفوز، وسعينا من بداية المباراة لتحقيقه، لكن قدر الله ما شاء فعل".
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