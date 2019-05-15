شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الأهلى فى الصدارة.. سنارة الإصابة تحرم 3 مواهب من التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبت الإصابات الطويلة دور"السنارة" التى أجادت خطف المواهب المتألقة فى الدوري المصرى هذا الموسم، بعدما تفننت فى تعطيل مشوارهم وإبتعادهم عن المستطيل الأخضر وحرمان عشاق الساحرة المستديرة من فنونهم الممتعة ونرصدهم فى السطور التالية..

ـ محمد محمود

صدمة قوية تلقاها مشجعو النادى الأهلى بعد الإعلان عن إصابة محمد محمود الوافد الجديد للقلعة الحمراء بقطع فى الرباط الصليبى وقطع فى غضروف الركبة خلال مباراة سموحة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وانضم محمد محمود للأهلى فى يناير الجارى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادمًا من دجلة مقابل 15 مليون جنيه، ومباراة سموحة كانت هى الثانية له مع الفريق الأحمر بعدما شارك لدقائق ضد بيراميدز لينهى موسمه مع الأهلى مبكراً .

ـ طاهر محمد طاهر

لفت طاهر محمد طاهر نجم فريق المقاولون العرب الانظار بشدة إليه، بعدما قدم مستوى طيب للغاية مع الذئاب في الدور الأول للدوري، قبل أن يتعرض لإصابة بغضروف الركبة وأجرى جراحة فى ألمانيا لتحرمه الاصابة من التألق .

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اللاعب رغم وضعه الاحتراف الأوروبي في مقدمة طموحاته، لكن إصابته الأخيرة في غضروف الركبة، التي غيّبته عن الملاعب لشهرين، قلصت فرص حصوله على عروض أوروبية فى الوقت الراهن.

ـ كريم نيدفيد

نيدفيد أعاد اكتشاف نفسه مع النادي الأهلي في غير مركزه، ليصبح نجم الشباك، بعدما عانى طويلاً سواء من الجلوس على دكة البدلاء ثم جاءت الإصابة لتعطله كثيراً لاسيما بعد أن داهمه غضروف الركبة وأجرى جراحة بألمانيا .

انضم نيدفيد إلى الأهلي عائدًا إلى بيته الأحمر بعد تألق كبير بين صفوف وادي دجلة، وذلك خلال موسم الانتقالات الشتوية في موسم 2016/2017، ليخوض لاعب وسط الأهلي أسوأ مواسمه بين جدران القلعة الحمراء، حيث أمضى نيدفيد عامين في الأهلي على الدكة وكان يحصل على الفرصة في بضع دقائق ثقيلة على قلوب الجماهير قبل أن يعود للتألق تحت قيادة مارتن لاسارتى ثم توقف مسيرة انتفاضته الاصابة اللعينة .