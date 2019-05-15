شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة بيراميدز و وادي دجلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وادى دجلة بهدف أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 9 من عمر اللقاء، وتعادل البوركينى إيريك تراورى لبيراميدز فى الدقيقة 66.

بهذه النتيجة، يواصل بيراميدز إهدار النقاط والابتعاد عن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة فيما يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 36 فى المركز العاشر، وينتظر مبارياته المتبقية أمام حرس الحدود والإنتاج الحربى لحسم بقائه بالدورى الممتاز.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. فى حراسة المرمى: المهدى سليمان، فى الدفاع: عمر جابر - على جبر - عمر الميدانى - رجب بكار، فى الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراورى - محمد مجدى قفشة - عبد الله السعيد، فى الهجوم: كينو - عمر خربين.

كما خاض دجلة المباراة بتشكيل مكون من.. فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - محمد عادل جمعة، فى الوسط: أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - إبراهيما نداى، فى الهجوم: محمد هلال - أحمد حسن.