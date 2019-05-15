شكرا لقرائتكم خبر عن "الملاكمة" يستفسر من الاتحاد الدولى عن الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم خطاب للاتحاد الدولى للاستفسار عن الأجندة الدولية للموسم الجديد . يأتى استفسار اتحاد الملاكمة عن الأجندة الدولية من أجل ترتيب الأوراق و الوقوف على خطوط الطيران المناسبة للسفر إلى البطولات من الأن . يذكر أن الملاكمة المصرية حققت إنجازا كبيرا مؤخرا بحصول اللاعب يسرى رزق على ذهبية بطولة روسيا الدولية فى وزن + 91 كجم .

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