أحمد هاني

حسمت ركلات الترجيح المتأهل للدوري الإنجليزي بفوز أستون فيلا على ويست بروميتش في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ذا هاوثورنس" فى إياب الملحق المؤهل للمباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزى الممتاز. وأهدر حجازي الركلة الثانية لـ ويست برومتش ليفوز رفقاء أحمد المحمدي الذي خرج بديلًا بـ 4 ركلات لـ 3. وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين السبت الماضى بملعب "فيلا بارك"، التى انتهت بفوز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد. سجل الهدف اللاعب كريج داوسون فى الدقيقة 29 من ضربة رأس بينما ويشارك أساسيا مع وست...

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كانت هذه تفاصيل خبر ركلات الجزاء تحسم تأهل رفقاء المحمدي لنهائي البلاي أوف وحجازي يهدر الركلة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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