نهضة بركان يفتح النار على رئيس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. فيديو

محمد رشاد
فتح فوزي لقجع الرئيس الشرفي لنادي نهضة البركان ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم النار فى تصريحاته، على رئيس الزمالك عقب التحذيرات التي وجهها له منذ أيام، قبل مواجهة الفريقين في نهائي الكونفدرالية.
ورد نائب رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "آشكاين" المغربية: "لم أكن أريد الخوض في هذا الموضوع من قبل، ولكن لا توجد أي علاقة بيني وبين رئيس الزمالك، كان هناك فقط اتصال وحيد بيننا عندما اتصل بي هو من أجل أن أسمح لخالد بوطيب بمغادرة المعسكر المغربي للتفاوض مع الزمالك وكان ردي واضحا وقاطعا وقتها وقلت له لا".
وأضاف : "قلت له إنه في...
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