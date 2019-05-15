عبدالله هشام

تستعد اندية الدوري الممتاز لتقديم مذكرة رسميا لمطالبة اتحاد الكرة بإنهاء المسابقة بنفس ترتيب الجدول المعلن للمباريات منذ انطلاق المسابقة قبل بداية بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر يونيو المقبل . ويأتى ذلك بعد اجتماع عدد كبير من مسؤولى أندية الدوري الممتاز للمطالبة بإنهاء المسابقة لأن مع استمرارها سيكلف خزينة الاندية مبالغ كبيرة لاستمرار المعسكرات والتدريبات بالإضافة إلى الرواتب وعقود اللاعبين والمدربين طيلة الشهر .

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة .. أندية الممتاز ترفض استمرار الدوري لـ بعد أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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