ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع دجلة.. وقائمة الهدافين.. والمباريات المتبقية لثلاثي القمة

كتب: ضياء السقا

سقط نادي بيراميدز، في فخ التعادل أمام وادي دجلة، بهدف لكل منهما، مساء الثلاثاء، في الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم محمد هلال لدجلة في الدقيقة التاسعة، ثم أدرك تراوري هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 66.

وبذلك رفع بيراميدز رصيده لـ66 نقطة من 32 مباراة، ليظل في المركز الثالث، فيما يتصدر المسابقة الأهلي بـ70 نقطة من 30 لقاء، والزمالك ثانيا بـ66 نقطة من 29 مباراة، متفوقا على بيراميدز بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري

المباريات المتبقية لثلاثي القمة

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وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري.

مباريات الأهلي: الإسماعيلي- إنبي - المقاولون- الزمالك.

مباريات الزمالك: الإسماعيلي- الحرس- الإنتاج- الجونة- الأهلي.

مباريات بيراميدز: النجوم، حرس الحدود.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، القائمة بـ 18 هدفا، يليه خالد قمر ومحمود علاء بـ14 هدفا.