بيراميدز لمصراوي: حققنا هدفنا بالدوري.. وأصبح لدينا متابعين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، إن فريقه كان لديه هدفًا منذ بداية الموسم الكروي الأول له 2018/2019 أن يُشارك الموسم المقبل في البطولات الأفريقية.

وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الرابع بجدول الدوري المصري قبل جولتين من نهاية البطولة ضمن بيراميدز المشاركة في الموسم المقبل بإحدى البطولتين دوري أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية.

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وأضاف عفيفي ـ في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الثلاثاء عقب تعادلهم مع وادي دجلة في الدوري ـ :"كنا نظن أننا سننافس لنهاية الدوري لنصل لذلك ولكن الحمدلله حسمنا أمر مشاركتنا بأحد البطولتين الأفريقيتين قبل نهاية البطولات بجولات".

وأتم المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز حديثه بالإشارة إلى أن ناديه خلال موسمه الأول بالدوري أصبح له العديد من المتابعين لمبارياته متوجهًا إليهم بالاعتذار بعد ظهورهم بأداء ليس كما يتمنوه خلال الثلاث مباريات الماضية:"نوعدهم بالأفضل والظهور بالصورة التي أعتادوا علينا بها وأفضل".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بعد خوضه 32 جولة بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف الذي خاض 29 مباراة و 4 نقاط عن الأهلي المتصدر بعد خوضه 30 مباراة.