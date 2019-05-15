أحمد حسن: خبرة البطولات ستأتي.. والتدعيمات ستجعل بيراميدز ندًا قويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد حسن، المشرف العام على الكرة في بيراميدز، إن خبرة البطولات ستأتي لفريقه مع الوقت، مشيرًا إلى أن التدعيمات التي سيحصل عليها الفريق للموسم المقبل ستجعله ندًا قويًا.

بيراميدز تعادل أمام نظيره وادي دجلة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

وتابع حسن ـ في تصريحات لفضائية أون سبورت عقب اللقاء ـ :"لدينا هدفًا منذ بداية الموسم وحققنا أكثر مما كنا نسعى له فلازالنا في الموسم الأول نخلق الدوافع وأن تظل لأخر أسبوعين بالنسبة لنا منافسًا على اللقب وتتصدر الدوري في بعض الأوقات خلال 9 أشهر هذا شيء جيد والكل اجتهد لنصل لذلك".

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وأشار المشرف العام على الكرة في بيراميدز، إلى أنهم من أول جلسة مع مالك النادي تركي آل الشيخ وحسام البدري كان هدفهم تواجد بيراميدز بصورة قوية في موسمه الأول، مضيفًا:"الأهلي والزمالك لديهم الدعم الجماهيري والإعلامي وهذا ما نفتقده ولكن اللاعبين بدأت تحصل على الخبرات وتعلم ماذا تُعني المنافسة على البطولة".

وأوضح حسن أن موسمهم لم ينتهٍ بعد مع تعادلاتهم في الثلاث لقاءات الماضية، مشددًا على سعيهم للتتويج ببطولة الكأس.

وعن تأثير المكافئات التي يحصل عليها اللاعبين عقب المباريات على أدائهم مؤخرًا رد المشرف العام على الكرة في بيراميدز:" طوال الوقت يحصلون على المكافآت ولكن هذه هي طبيعة اللاعب المصري حينما يفوز أمام الفرق الكبيرة يشعر بأنه سيفوز في أي وقت وهذا ما أثر علينا كما حدث في مبارياتنا أمام المقاصة والمصري فقد كنا الأفضل ولم نفز".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بعد خوضه 32 جولة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر بعد خوضه 30 مباراة.