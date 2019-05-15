دياز عن إمكانية تولي رينارد تدريب بيراميدز: لا تعليق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

رفض الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، التعليق على إمكانية تولي الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيرحل هيرفي رينارد عن المنتخب المغربي بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ورد دياز على التقارير المغربية، التي أفادت اقتراب رينارد من تدريب بيراميدز، ردًا على سؤال مراسل الخليج 365 في المؤتمر الصحفي لمباراة دجلة قائلا: "لا تعليق".

رامون دياز (59 عامًا) قاد بيراميدز في 11 مباراة منذ منتصف فبراير الماضي، وتمكن من تحقيق الفوز في سبع مباريات، مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة مرة واحدة.

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وسقط بيراميدز في فخ التعادل مع ضيفه وادي دجلة بهدف لمثله مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري، ليبتعد بشكل كبير عن صراع حصد اللقب.

وقال دياز عن التعادل مع دجلة: "الأداء كان ضعيفا في الشوط الأول الذي يعد من أضعف الأشواط، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني بعد التغييرات".

وأضاف: "ربما تأثر الفريق بتقلص حظوظ المنافسة على اللقب، ولكنه ليس عذرًا، يجب أن يتسم الفريق بالاحترافية، نحن نلعب دفاعا عن فريق قوي وإدارة لم تبخل بشيء وتحت ضغط الدفاع عن الفريق".

يذكر أن بيراميدز تعادل في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم، ليصبح رصيده 66 نقطة في المركز الثالث، بالجدول الذي يتصدره الأهلي بـ70 نقطة من 30 لقاء.