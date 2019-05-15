محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
بعد صراع كبير امتد لـ120 دقيقة في مباراة الإياب و90 دقيقة في الذهاب، نجح أستون فيلا في التأهل إلى نهائي دورة التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد التغلب على وست بروميتش بركلات الترجيح.
أحمد المحمدي بدأ المباراة أساسياً مع فريقه وخرج في الدقيقة 114، بينما ظل أحمد حجازي في الملعب منذ البداية، وشارك في ركلات الترجيح ليهدر الركلة الثانية لفريقه.
مباراة الذهاب انتهت (2-1) لصالح أستون فيلا في ملعبه، وفاز وست بروميتش في لقاء الإياب (1-0) ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، التي فاز بها أستون فيلا بنتيجة (4-3) في النهاية.
ملخص المباراة
بدأت المباراة بحذ من الفريقين، ولم يحاول أستون فيلا على مرمى أصحاب الأرض سوى بكرات عرضية قليلة كانت كلها من نصيب دفاع وست بروميتش ألبيون.
ونجح أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد عرضية من ضربة ركنية قابله كريج داوسن برأسية رائعة مرت إلى الشباك لينفجر الملعب احتفالاً.
وفي ظل محاولات طفيفة من الفريقين لتسجيل هدف التأهل، تعرض أصحاب الأرض لضربة بطرد اللاعب كريس برونت في الدقيقة 80 ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.
وبسبب عدم نجاح أي من الفريقين في تسجيل هدف التأهل، ولعدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في دورة التأهل، تم الاحتكام إلى وقت إضافي لتحديد المتأهل.
وغادر أحمد المحمدي الملعب في الدقيقة 114 ليحل كينان دافيز بدلاً منه، استعداداً لمرحلة ركلات الترجيح الحاسمة، بينما ظل أحمد حجازي مع فريقه للنهاية.
أهدر وست بروميتش الركلة الأولى ليرد أستون فيلا بالتسديد ليتقدم (1-0)، وتصدى حجازي لتسديد الركلة الثانية ليضعها على يمين الحارس الذي نجح في إبعاد الكرة بنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر حجازي يهدر.. ركلات الترجيح تطيح بوست بروميتش وتؤهل أستون فيلا لنهائي التأهل للبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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