مران الأهلي.. انتظام عمرو جمال.. ووحيد يتعافى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء مرانه على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراته يوم الخميس المقبل أمام نظيره إنبي على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهد المران انتظام عمرو جمال، مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتي خضع لها مؤخرًا.

وكان جمال يعاني من شد في العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.

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وكذلك انتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة برد، ابعدته عن التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية.

وخضع وحيد خلال الأيام الماضية لتدريبات منفردة في الجيم قبل أن يكتمل شفاؤه، ويشارك في مران اليوم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد خوضه 30 مباراة برصيد 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك الوصيف الذي خاض 29 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز 11 برصيد 36 نقطة.