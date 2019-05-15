رسمياً.. غريزمان يبلغ أتلتيكو برغبته في الرحيل

أبلغ مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، إدارة ناديه رسمياً برغبته في الرحيل، وذلك خلال اجتماع مع العضو المنتدب، ميغيل أنخيل خيل، والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، والمدير الرياض الإيطالي أندريا بيرتا.

نشر غريزمان (28 عاماً) فيديو على موقع النادي عبر تويتر قال فيه: “كانت 5 سنوات لا تصدق، شكراً للجميع، ستبقون دائماً في قلبي”.

ويرتبط غريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى 2023، ويتمضن بنداً جزائياً بقيمة 120 مليون يورو.