رامون دياز يكشف سبب تراجع نتائج بيراميدز

كشف رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، عن السبب وراء تراجع مستوي الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، " قد يكون الابتعاد عن المنافسةعلى الدوري الممتاز هوسبب الأداء السئ الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة".
وأضاف " لكننا نمتلك مجموعة لاعبين مميزين، وينبغي عليهم أن يقدموا كل ما لديهم من أجل
وأتم حديثه " ليس هناك أعذار للمستوي السئ الذي نقدمه سواء من جانب اللاعبين أو الجهاز الفني".
وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الممتاز.
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