مدرب بيراميدز يكشف سبب تغيير كينو أمام وادي دجلة

تحدث رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عن سبب تغيير المهاجم البرازيلي كينو خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة. وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، " كينو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لكنه وجد صعوبة من جو المباراة". للغاية بالنسبة لنا، لكنه وجد صعوبة من جو المباراة". وتابع " لم يكن بالمستوي المطلوب لذا قمنا بتغييره، وذلك يرجع لوجهة نظر فنية وليس Advertisements بسبب إصابته". وتطف في حديثه عن سيفوينتي مهاجم بيراميدز، " قدم مباراة جيدة أمام وادي دجلة لكنه أهدر هدفين مؤكدين". وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الممتاز.

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