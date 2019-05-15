رامون دياز : بيراميدز فريق من حديد والدوري المصري قوي

أكد رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز أن فريقه قوي لكنه يحتاج لترتيب بعض الأمور للمنافسة على كافة البطولات. وقال دياز في المرتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، " بيراميدز فريق من حديد لكنه يحتاج لترتيب بعض الأمور من أجل المنافسة على كافة البطولات". من حديد لكنه يحتاج لترتيب بعض الأمور من أجل المنافسة على كافة البطولات". وأضاف " الدوري المصري قوي بوجود الزمالك والأهلي وبيراميدز". Advertisements وأتم تصريحاته " مصر تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين محترفون في الخليج، وسنبحث مع الإدارة احتياجاتنا الموسم المقبل". وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الممتاز.

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