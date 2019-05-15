تاكيس جونياس: وادي دجلة لا يستحق مركزه الحالي وبيراميدز يمتلك لاعبين رائعين

أكد تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، أن بيراميدز فريق كبير ويمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين.

وتعادل بيراميدز مع نظيره وادي دجلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الممتاز.

وقال تاكيس خلال مقابلة مع قناة أون سبورت، " بيراميدز فريق قوي ويمتلك

مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأضاف " قدمنا مباراة مميزة أمام بيراميدز وكنا الأحق بالفوز وفي الشوط الأول أهدرنا العديد من الفرص خلال الشوط الأول، لكننا لم نكمل بنفس المستوي في الشوط الثاني لذا أدرك بيراميدز التعادل".

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وتابع " نقدم مستوي مميز طيلة مباريات الموسم لذا فلا نستحق مركزنا الحالي، وكنا الأقرب للفوز خلال مباراتي الزمالك وبيراميدز الأخيرتين".

وتطرق في حديثه عن إبراهيما نداي لاعب وادي دجلة، " لاعب مميز للغاية ومن أفضل اللاعبين في الدوري المصري، واعتقد أنه لو استطاع إحراز الفرص التي تتاح له لأصبح هداف الدوري".

وتابع " سيكون له مستقبل كبير في كرة القدم وسعيد بأنني أمتلك لاعب مثله في وادي دجلة".