فاز فريق استون فيلا علي مستضيفه وست بروميتش بركلات الترجيح 4-3، في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة الي الدوري الانجليزي الممتاز. وحقق وست بروميتش الانتصار في اللقاء بهدف دون رد في الوقت الاصلي للمبارة سجله كرايج داوسون في الدقيقة 29. في الوقت الاصلي للمبارة سجله كرايج داوسون في الدقيقة 29. وكان استون فيلا حقق الانتصار في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف ليتم اللجوء الي ركلات الترجيح. Advertisements وأهدر أحمد حجازي ركلة ترجيحية لوست بروميتش ليودع التصفيات المرهلة للدوري الإنجليزي. ويلعب أحمد المحمدي بصفوف استون فيلا المتأهل إلى نهائي دورة الترقي. بذلك يينتظر أستون فيلا الفائز من مباراة الغد بين فريق ليدز يونايتد وديربي كاونتي، لمواجهته يوم 29 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استون فيلا: المحمدي يطيح بطموح بروميتش حجازي من التأهل للبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.