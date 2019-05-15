بيراميدز يواصل النزيف بتعادل بطعم الخسارة أمام وادي دجلة

واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بتعادله مع وادي دجلة بهدف لكل منهما بستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة 32 للدوري الممتاز. تقدم دجلة بهدف محمد هلال في الدقيقة 9من تمريرة رائعة من ابراهيما نداي وتعادل لبيراميدز ايريك تراوري في الدقيقة 66. ارتفع رصيد بيراميدز الى 66 نقطة متساويا مع الزمالك وللأخير 3 مباريات مؤجلة، بينما رفع دجلة رصيده الى 36 نقطة في المركز العاشر.

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