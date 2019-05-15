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علي لطفي يكتفي بتدريبات تأهيلية بمران الأهلي

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اكتفي علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق

الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لطفي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل

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في الجيم على هامش المران الجماعي، تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

ويستعد الاهلي لمواجهة انبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز
 

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