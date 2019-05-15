محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلي

انتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي تقام مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من نزلة برد، ابعدته عن التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية.
وخضع وحيد خلال الأيام الماضية لتدريبات منفردة في الجيم قبل أن يكتمل شفاؤه، ويشارك في مران اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز
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