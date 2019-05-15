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عمر جمال ينتظم في تدريبات الأهلي

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انتظم عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي تقام مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويشارك عمرو جمال في التدريبات الجماعية للفريق للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتي خضع لها مؤخرًا.

وكان جمال يعاني من شد

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في العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز

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