رسميا.. جورديولا أفضل مدير فني في الدوري الانجليزي

توج المدرب الاسباني بيبي جورديولا بجائزة افضل مدرب في الدوري الانجليزي لموسم 2018/2019. ونجح المدرب الاسباني في قيادة مانشستر سيتي الي تحقيق لقب الدوري الانجليزي بعد وصل فريقه الي النقطة 98 ليحقق اللقب للمره الثانية علي التوالي لقب الدوري الانجليزي بعد وصل فريقه الي النقطة 98 ليحقق اللقب للمره الثانية علي التوالي وتوج جورديولا بالجائزة بعد حصول علي النسبة الاعلي في التصويت من بين الجماهير ولجنة من الخبراء وخطف المدرب اللقب بعد منافسة قويه مع مدرب ليفربول الالماني يورجن كلوب

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