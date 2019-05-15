الأهلي في طريقه لبيع لاعب رابع لمصر المقاصة

استمعت إدارة النادي الأهلي للعرض المقدم من نادي مصر المقاصة لبيع لاعب الوسط “إسلام محارب” هذا الصيف، بعدما تراجع مردوده الفني والبدني الذي ظهر به في المباريات الأولى له مع الفريق الموسم الماضي.

وتناقش لجنة الكرة العرض مع وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والساعي للرحيل بسبب مشاركته في تسع مباريات فقط هذا الموسم، وجلوسه المتكرر على دكة البدلاء منذ عهد المدرب الفرنسي السابق “باتريس كارتيرون” وصولاً بالمدرب الأوروجوياني الحالي “مارتن لاسارتي”.

وكان إسلام محارب – ابن نادي كفر الشيخ – أحد العناصر المؤثرة في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني المقال “حسام البدري”، حيث شارك في 24 مباراة وسجل 4 أهداف.

ورغم تخلص لاعب الجونة وسموحة الأسبق من الإصابات التي لاحقته منذ نهاية العام الماضي، إلا أن مارتن لاسارتي هَمش دوره تمامًا.

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في نفس السياق، تسعى إدارة نادي سموحة لاستعادة إسلام محارب من الأهلي، لمساعدته على اكتشاف نفسه من جديد كما سبق وحدث بين عامي 2015 و2017، حيث دافع عن ألوان الفريق في 55 مباراة بالدوري وسجل 8 أهداف.

ولم يلعب إسلام محارب في مركزه المفضل كصانع ألعاب تحت رأسي الحربة مع الأهلي سوى في عهد حسام البدري، بينما لعب كلاعب وسط ارتكاز وكجناح أيمن في الفترة التي تلت رحيل البدري.

وإذا ما وافق الأهلي على بيع محارب هذا الصيف، سيكون اللاعب الرابع الذي ينضم من الأهلي لمصر المقاصة مباشرة منذ الحارس أحمد عادل عبد المنعم مطلع موسم 2018/2017.

وانتقل لاعب الوسط “ميدو جابر” إلى مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الماضي ليشارك في 12 مباراة، مسجلاً هدفان، قبل أن يلعب 4 مباريات في النصف الأول مع الأهلي.

وفي بداية الموسم الجاري، قرر الأهلي بيع جون أنطوي بشكل نهائي لمصر المقاصة نظير 600 ألف دولار، حيث نجح في إثبات نفسه خلال فترة اعارته للمقاصة بموسمي 2017/2016 و2018/2017.