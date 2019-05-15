الإسباني "غوارديولا" أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية

فاز الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الثلاثاء، بجائزة أفضل مدرب في الموسم المنتهي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية لرابطة الدوري على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "للمرة الثانية على التوالي.. غوارديولا أفضل مدرب في البريميرليغ".



وتفوق غوارديولا على كل من ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، ويورغن كلوب مدرب ليفربول ونونو سانتو المدير الفني لولفرهامبتون.



بذلك، أصبح غوارديولا المدرب الثاني في تاريخ الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) الذي يتوّج بجائزة أفضل مدرب مرتين متتاليتين، حيث سبقه السير الاسكتلندي أليكس فيرغسون عندما كان مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد بالفوز بها ثلاث مرات على التوالي أعوام 2007 و2008 و2009.



وجاء تتويج غوارديولا بجائزة أفضل مدرب بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.



المصدر: الاناضول