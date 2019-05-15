رياضة | محمد صلاح مهدد بالإيقاف لمدة عامين في هذه الحالة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مهدد بالإيقاف لمدة عامين في هذه الحالة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور شريف عزمي خبير التغذية، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، استنفذ الإنذار الأول في كشف المنشطات، عندما غاب عن الكشف خلال ودية الفراعنة والبرتغال في مارس 2018.

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وقال عزمي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تعطي الرياضيين فرصة 3 مرات لإجراء كشف المنشطات، حيث تطلب إجراء الكشف كل 3 شهور وتتواصل مع أي نجم لمعرفة مكانه والذهاب إليه وإجراء الكشف.

وتابع أن غياب اللاعب يثير الشكوك، موضحًا أن غياب كرم جابر المصارع الكبير السابق عن الكشف عدة مرات تسبب في إيقافه سنتين.