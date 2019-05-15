رياضة | أهم أخبار اتحاد جدة يوم الثلاثاء 14-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار اتحاد جدة يوم الثلاثاء 14-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي اتحاد جدة يوم الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة والمثيرة بعد ضمان البقاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويقدمها "الخليج 365 الرياضي" في السطور الآتية:

الاتحاد يملك نصيب الأسد من جوائز الأفضل في الجولة

حصل فريق الاتحاد على نصيب الأسد من جوائز الأفضل في الجولة والتي تقدمها رابطة المحترفين بالدوري السعودي.

وتوج سييرا المدير الفني للعميد بلقب المدرب الأفضل في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي بعد قيادته للنمور لتحقيق فوز عريض على الفتح بسداسية مقابل هدفين.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتوج بها سييرا بالمدرب الأفضل في الجولة منذ توليه الإدارة الفنية لفريق الاتحاد.

ومنحت رابطة المحترفين بالدوري السعودي جائزة الجمهور المثالي لجماهير الاتحاد للمرة الحادية عشر منذ بداية الموسم بعد حضور أكثر من 4‪0‪ ألف مشجع لمباراة الفتح الأخيرة.

صحيفة تشيلية تشيد بفيلانويفا مع الاتحاد

تحدثت صحيفة "alairelibre" التشيلية حول مستوى كارلوس فيلانويفا مع نادي اتحاد جدة هذا الموسم.

ووصفت الصحيفة مستوى فيلانويفا بالرائع وأنه أحد أسباب بقاء الاتحاد في دوري المحترفين.

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وأضافت الصحيفة أن اللاعب قدم أداء مبهر خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفتح حيث سجل هدفين وساهم في الفوز الكبير بسداسية مقابل هدفين.

الاتحاد يواصل استعداداته لمباراة أحد

يواصل نادي اتحاد جدة استعداداته لخوض المواجهة الختامية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضد نادي أحد من أجل تحسين ترتيبه في الدوري بعد ضمان البقاء.

وخاض الفريق تدريباته تحت قيادة سييرا المدير الفني كاملا العدد، وشهد المران عودة كارلوس بعد انتهاء فترة الراحة والتي قضاها في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن يسافر الفريق غدا إلى المدينة المنورة لختام الاستعدادت قبل مواجهة أحد الخميس المقبل في تمام العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ثلاثي الاتحاد ضمن ترشيحات الأفضل في الدوري السعودي

اختارت لجنة المحترفين بالدوري السعودي ثلاثي الاتحاد ضمن ترشيحات اللاعبين الافضل بالدوري السعودي هذا الموسم.

وتم اختيار سعود عبدالحميد، حمدان الشمراني كمرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد خلال موسم2018/2019 من دوري المحترفين السعودي.

وكما تم ترشيح عبد العزيز البيشي لجائزة أفضل لاعب سعودي هذا الموسم من دوري الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يتم تحديد الفائز خلال حفل رابطة المحترفين بعد انتهاء الموسم.