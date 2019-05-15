رياضة | بأوامر جوارديولا.. تعرف على السيدة التي أحدثت ثورة في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر جوارديولا.. تعرف على السيدة التي أحدثت ثورة في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور شريف عزمي أخصائي التغذية، عن تفاصيل الصدام الذي حدث بين خبيرة التغذية في مانشستر سيتي واللاعبين في الفريق، خاصة وأن الإسباني بيب جوارديولا طلب استقدامها من نادي برشلونة، والذي يملك أقوى مجموعة من خبراء التغذية في العالم.

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وقال عزمي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن خبيرة التغذية وضعت لافتة على غرفة خلع ملابس اللاعبين وكتبت عليها أنه ممنوع على اللاعبين تناول الشيكولاتة أو الكحوليات وبعض الأطعمة الأخرى.

وواصل أن تعليمات خبيرة التغذية أحدثت أزمة في الفريق واعترض اللاعبون إلا أنهم بعدما ساروا على هذا النظام نجح الفريق في حصد الدوري والكأس الموسم الماضي بجانب الدوري خلال الموسم الحالي.