رياضة | خبير تغذية يفجر مفاجأة عن أزمة كاسياس القلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تغذية يفجر مفاجأة عن أزمة كاسياس القلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور شريف عزمي خبير التغذية، عن سبب إصابة إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، في القلب خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وقال عزمي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن سوء التغذية من عوامل إصابة كاسياس في القلب، مؤكدًا أن نظام التغذية في ريال مدريد مختلف عنه في بورتو.

وعلى جانب آخر أكد عزمي أن سندوتشات البرجر التي تباع في المحلات قد تحتوي على مواد منشطة خاصة وأنه يتم وضع بعض المواد التي تساهم في تضخيم حجم قطعة البرجر.