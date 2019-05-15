رياضة | أستون فيلا يتخطى وست بروميتش بـ"ركلات الترجيح" ويتأهل لنهائي دورة "بلاي أوف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يتخطى وست بروميتش بـ"ركلات الترجيح" ويتأهل لنهائي دورة "بلاي أوف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق أستون فيلا تأهله رسميًا إلي نهائي دورة "بلاي أوف" المؤهلة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما تغلب على فريق وست بروميتش 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم "إياب" الدور نصف النهائى.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وأحمد المحمدي منذ بداية المباراة وظهر اللاعبان بمستوي طيب رفقة زملائهما خلال اللقاء، وخرج المحمدي بالدقيقة 114، بينما أكمل حجازي المباراة حتي نهايتها.

انتهي الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بتقدم وست بروميتش بهدف دون مقابل سجله كرايج داوسون بالدقيقة 30.

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وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أستون فيلا 2 / 1 ليتعادل الفريقين في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 2/2، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمها استون فيلا بنتيجة 4-3، وأضاع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الركلة الثانية لوست بروميتش.

بهذا الفوز يتأهل أستون فيلا لنهائي دورة "بلاي أوف" وسيواجه الفائز من ليدز يونايتد وديربي كاونتي، يوم 27 مايو الجاري على ملعب "ويمبلي" في لندن.