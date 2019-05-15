رياضة | بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام دجلة 1-1 في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام دجلة 1-1 في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة بيراميدز اف سي وضيفه وادي دجلة، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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تقدم وادي دجلة بالهدف الأول مبكرا عبر محمد هلال في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل لبيراميدز اللاعب البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 66.

وفرط بيراميدز في نقطتين ليصل للنقطة 66 في المركز الثالث خلف الزمالك صاحب نفس الرصيد من النقا، في حين قطع وادي دجلة مشوارا كبيرا نحو البقاء في الدوري ورفع رصيده للنقطة 36.