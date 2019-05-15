رياضة | الحسيني: منتخب سلاح السيف يسير بثبات نحو التأهل لطوكيو 2020.. و7 لاعبين بمعسكر موسكو بعد استبعاد عامر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحسيني: منتخب سلاح السيف يسير بثبات نحو التأهل لطوكيو 2020.. و7 لاعبين بمعسكر موسكو بعد استبعاد عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم منتخب سلاح السيف فى معسكر تدريبى خارجى اعتبارا من الغد بالعاصمة الروسية موسكو.

ويستمر المعسكر لمدة عشرة ايام استعدادا للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى للرجال والسيدات التى ستقام فى موسكو ايضا خلال الفترة من 24 الى29 مايو الجارى .

ويضم المعسكر كل من اللاعبين واللاعبات زياد السيسي و مهاب سامر واحمد عمرو ومصطفى ايمن وندى حافظ ونور منتصر ولينا محمد محمود فيما تم استبعاد اللاعب محمد عامر من المعسكر والبطولة بسبب الإصابة .

وصرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن استبعاد محمد عامر جاء بسبب إصابته الأخيرة خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم بمدريد وهى عبارة عن قطع فى انكل القدم ما يتطلب عدم الحركة لمدة ثلاثة اسابيع على الأقل .

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أكد الحسينى أن منتخب سلاح السيف استطاع الحفاظ على مكانه الطبيعى فى بطولة كأس العالم الأخيرة بالنواجذ ضمن قائمة افضل 16 فريقا واحتلال الترتيب الخامس عشر بالبطولة .

وقال إن المنتخب اجتاز دور ال32 للبطولة رغم الظروف الصعبة المفاجئة بخوض مبارياته بدون وجود لاعب احتياطي اثر اصابة اللاعب محمد عامر فى منافسات الفردى وهو واحد من افضل عناصر الفريق وورقة أساسية ضمن تشكيلته وهو ما دعا لتأثر أداء الفراعنة بغيابه.

وأكد أن القرعة لم تخدم الفراعنة فى منافسات الفرق بعد الوقوع فى مواجهة المنتخب الروسي القوى بدور الستة عشر ووجود فارق فى المستوى لصالح الروس الذين بلغوا المباراة النهائية وحصلوا على لقب الوصيف اثر الخسارة أمام ايطاليا .

وأضاف قائلا أنه فى المجمل ما تحقق نتيجة جيدة فى بطولة كأس العالم ويمثل خطوة إيجابية نحو اقتراب فريق سلاح السيف الذى يسير بخطى ثابتة من التأهل إلى طوكيو 2020 واللحاق بمنتخب سلاح الشيش .