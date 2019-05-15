رياضة | أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء 14-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء 14-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، كان أبرزها مؤازرة بن مشعل للفريق أمام الاتفاق من المدرجات، وغياب هوساوي عن تدريبات الفريق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار النادي الأهلي على مدار يوم الثلاثاء:

"بن مشعل" يؤازر لاعبي الراقي أمام الاتفاق

قرر الأمير منصور بن مشعل مؤازرة لاعبي أهلي جدة من المدرجات في المباراة المقبلة أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي، من أجل الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا.

وأعلن منصور بن مشعل ترشحه لرئاسة النادي الأهلي في الإنتخابات المقبلة، والتي ستقام بعد نهاية الموسم، وانسحب البترجي الرئيس الحالي و عبدالله الصبان داعمين لبن مشعل.

مدافع الأهلي يغيب عن تدريبات الفريق

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كشفت تقارير صحفية صباح الثلاثاء، عن استمرار غياب معتز هوساوي مدافع أهلي جدة رغم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس.

ووفقا لصحيفة " الرياضية السعودية" فإن اللاعب لن يكون متواجدًا في قائمة الفريق لمباراتي الاتفاق في الجولة الختامية للدوري السعودي، وباختاكور الأوزبكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفاة نيبوشا مدرب أهلي جدة السابق

فارق نيبوشا مدرب أهلي جدة السابق الحياة بعد بلوغه عمر 70 عامًا بأحد المستشفيات الصربية، بعد صراع طويل مع المرض.

وتولى نيبوشا الإدارة الفنية للراقي في موسم 2005 مع أحد أعظم الأجيال في تاريخ النادي وعلى رأسهم تيسير الجاسم، مالك معاذ، ياسر المسيليم.

وحقق نيبوشا مع الأهلي بطولتي كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد على حساب غريمه اتحاد جدة عام 2007.