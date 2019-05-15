رياضة | رسمياً.. جوارديولا أفضل مدرب في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. جوارديولا أفضل مدرب في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع تويتر عن فوز الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدير فني في الدوري للموسم الحالي 2018\2019.

وكان جوارديولا قد حقق إنجاز مع فريقه بالتتويج بلقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي ليصبح ثالث مدير فني يحقق هذا الإنجاز بعد كلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو مع تشيلسي والسير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد.

Advertisements

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة يتم تحديد الفائز بها عن طريق تصويت مدربي أندية الدوري الإنجليزي، وتم الإعلان عن نتيجة التصويت اليوم في حفل غاب عنه بيب.

كان السيتي قد حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة بعد فوزه خارج الديار على برايتون بنتيجة 4-1 ليصل للنقطة 98، وكان الفريق قد حسم اللقب الموسم الماضي بعدما بلغ 100 نقطة.