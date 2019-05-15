رياضة | علي لطفي يكتفي بأداء تدريبات تأهيلية في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي يكتفي بأداء تدريبات تأهيلية في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لطفي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي، تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

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ويستعد الاهلي لمواجهة انبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.