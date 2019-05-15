رياضة | أهم أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء 14-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء 14-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر العديد من الأحداث الرياضية الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها حمدالله على بعد خطوة من تحطيم رقم قياسي جديد، وتتويج مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب بالجولة الماضية.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم الثلاثاء:

حمدالله على بعد خطوة من تحطيم رقم قياسي جديد

يعد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على بعد خطوة وحيدة من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة الدوري السعودي.

ويسعى حمدالله لتسجيل هدفين في مواجهة الفريق أمام الباطن، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي، لتخطي الرقم المسجل باسم حمزة إدريس لاعب اتحاد جدة السابق بواقع تسجيله 3‪3‪ هدفًا في موسم 1999/2000.

مهاجم النصر يتوج بجائزة أفضل لاعب بالجولة الماضية

حصل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر على جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري السعودي بعد تسجيله ثلاثة أهداف " هاتريك " في فوز فريقه على أحد.

وتعد هذه المرة السادسة التي يتوج حمدالله بجائزة الأفضل في الجولة من رابطة المحترفين، حيث يقدم مهاجم العالمي موسمًا مميزًا ساهم في تصدر فريقه للائحة ترتيب الدوري.

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نجم سيلتا فيجو يقترب من الإنضمام لصفوف النصر

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع المغربي سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي والمعار إلى سيلتا فيجو الإسباني.

وذكرت صحيفة " البطولة" المغربية أن إدارة النصر تسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي لتدعيم الفريق في الموسم المقبل إلا أن سعر اللاعب المرتفع ورغبته في استكمال رحلته في القارة العجوز قد يكونا سببًا في فشل الصفقة.

إدارة النصر تحفز لاعبيها قبل مواجهة الباطن

حفزت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاعبيها قبل مواجهة الباطن، حيث ذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن إدارة العالمي قررت منح اللاعبين أكبر مكافأة في تاريخ النادي حال الفوز على الباطن وحسم لقب الدوري.

مجلس جمهور نادي النصر يحظر الأغاني في مباراة التتويج

أعلن مجلس جمهور نادي النصر، عن حظر الأغاني خلال تحضيرات الاحتفال بتتويج الفريق ببطولة الدوري السعودي في حال الفوز على الباطن مساء الخميس المقبل.

ويأتي حظر الجمهو للأغاني بعد انتشار مقاطع فيديو من داخل ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ويظهر فيه تجهيزات وأغاني الفريق النصراوي ،وهو ما نفاه فهد الشاطري رئيس مجلس جمهور نادي النصر مشيراً إلى أن هناك توجيهات بعدم تشغيل الأغاني خلال شهر رمضان الكريم، كما أن الجمهور لا علاقة له بتنظيم الإحتفال.