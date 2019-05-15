رياضة | بول بوجبا يزور السعودية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يزور السعودية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة العامة بالمملكة العربية السعودية صورا للأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس الهيئة رفقة نجم مانشستر يونايتد.
والتقى رئيس الهيئة العامة للرياضة بلاعب المنتخب الفرنسي بول بوجبا أثناء زيارته لمكة المكرمة لأداء العمرة.
وكان بوجبا قد زار المملكة العام الماضي قبل كأس العالم لأداء العمرة وحصل على لقب البطولة مع المنتخب الفرنسي وساهم في فوز منتخب الديوك في المباراة النهائية.