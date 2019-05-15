رياضة | الفاتيكان يعلن عن اطلاق فريق سيدات لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفاتيكان يعلن عن اطلاق فريق سيدات لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الفاتيكان أول فريق كرة قدم للسيدات تابع له اليوم الثلاثاء.

ويستهل فريق السيدات التابع للفاتيكان مشواره بمواجهة فريق سيدات روما في 26 مايو الجاري.

Advertisements

ويتكون أكثر من نصف الفريق من موظفات يعملن في الفاتيكان، بالإضافة إلى زوجات وشقيقات موظفي الفاتيكان.

وقال ممثل قطاع الرياضة في الفاتيكان دانيلو زينارو، في تصريحات لصحيفة ذي غارديان البريطانية: "لدينا فريق كرة قدم للرجال منذ أكثر من 48 عاماً، وكان لزاماً علينا منح الفرصة للسيدات العاملات لدينا لممارسة الرياضة".