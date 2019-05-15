كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الهلال السعودي الثلاثاء 1‪4‪/5‪/2‪0‪1‪9‪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة والمثيرة والتي تخص نادي الهلال السعودي والذي يبرزها لكم "الخليج 365 الرياضي" في السطور القادمة.

عملية جراحية ناجحة لسلمان الفرج

أعلن نادي الهلال نجاح العملية الجراحية التي أجريت للاعبه سلمان الفرج أسفل البطن " الفتق" بإحدى مستشفيات ألمانيا.

وكشف الجهاز الطبي للنادي بأن سلمان يحتاج لراحة 3‪ أسابيع قبل البدء في برنامج تأهيلي تمهيدا المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

مركز التحكيم الرياضي يرفض اعتراض الهلال بشأن مشاركة القرني

رفض مركز التحكيم الرياضي الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال لعدم أحقية مشاركة القرني لاعب الوحدة خلال مباريات فريقه الدورية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأصدر المركز بيانا يوضح فيه أسباب رفض الاحتجاج والذي اختصرها في عدم أحقية الهلال في الطعن على قرار لجنة الإستئناف بالاتحاد والصادر مسبقا برفض شكوى الزعيم موضوعا.

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الاتحاد السعودي : لم تصلنا اي مخاطبات من الفيفا بشأن اعتراض الهلال

نفى الاتحاد السعودي وصول أي مخاطبات أو استفسارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم حول اعتراض الهلال بشأن مشاركة القرني والعويشير خلال مباريات أنديتهم.

وصرح الأمين العام للاتحاد : من حق أي نادي مراسلة الفيفا مباشرة، ولكن الفيفا لم ترسل لنا أي استفسارات بشأن الهلال، والوضع يبقى على ماهو عليه.

الأمير بندر بن محمد يتعرض لوعكة صحية

تعرض الأمير بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الهلال السابق لوعكة صحية صباح اليوم ونقل على إثرها لأحد المستشفيات خارج السعودية.

وتمنى نادي الهلال الشفاء للأمير بندر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر".

وكان بندر قد تقدم باستقالته من رئاسة هيئة أعضاء الشرف إبريل الماضي بسبب الظروف الصحية.