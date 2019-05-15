رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. صفقة مدريدية كبرى تقترب من البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. صفقة مدريدية كبرى تقترب من البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي ريال مدريد الأسباني اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة والأخبار الساخنة الخاصة بفريق الكرة.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 14 / 5 / 2109:

برشلونة يحدد سعر بيع كوتينيو في الصيف

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء عن السعر الذي يريده نادي برشلونة الإسباني لبيع فيليب كوتينيو، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن برشلونة قرر بيع كوتينيو في الصيف المقبل لكن ليس بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي مهتم بضم كوتينيو من برشلونة حال تمت تقليص عقوبته من محكمة التحكيم الرياضية بخصوص جلب لاعبين جدد من فترتين الصيف والشتاء المقبلين إلى فترة واحدة بداية من يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي سوف يعرض على كوتينيو 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من أجل تعويض البلجيكي إيدين هازارد الذي اقترب من ريال مدريد.

وكان كوتينيو انضم لبرشلونة من ليفربول في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو ويحصل على 16 مليون يورو سنويا.

برشلونة يخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري

جدد نادي برشلونة اهتمامه بالحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لضمه وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن نادي برشلونة مهتم بضم بوجبا وذلك في الوقت الذي قد يرحل فيه الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وكانت تقارير قد ربطت راكيتيش بالانتقال إلى أنتر ميلان ولكن ستكون الأولوية لنادي مانشستر يونايتد حال التعاقد مع بول بوجبا في الصيف.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان، ويريد اللاعب الرحيل عن اليونايتد في ظل تراجع المستوى وعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحدد شرط بقاء فالفيردي

حدد نادي برشلونة شرطا لاستمرار إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وفقا لبرنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، فإن برشلونة سوف يراهن على بقاء فالفيردي مع الفريق بالموسم المقبل إذا حقق كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا في 25 من الشهر الجاري.

وتعرض فالفيردي لهجوم شديد من جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد الخسارة المذلة برباعية من ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي.

خطة برشلونة استعدادا للموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة فريق نادي برشلونة في الصيف المقبل استعدادا للموسم المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية إن نادي برشلونة سوف الجولة الصيفية قريبًا ولن يذهب إلى الصين وسيخوض مباريات ودية في أوروبا.

نادي برشلونة سينهي جولته الآسيوية ولن يتوجه إلى الصين بعد أن أعلن خوض وديتان بالفعل في اليابان.

في إطار كأس راكوتين ، سيواجه برشلونة نظيره تشيلسي في سايتاما في 23 يوليو وفيسيل كوبي الياباني فريق إنييستا وفيا وسامبر في 27 يوليو في كوبي قبل العودة إلى برشلونة.

عقبة جديدة تمنع محمد صلاح من تحقيق حلم الانتقال لبرشلونة

أكدت تقارير صحفية عالمية عن اهتمام عمالقة أوروبا بضم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، وجاء على رأس هذه الأندية فريق برشلونة الإسباني.

ويعد انضمام محمد صلاح لصفوف برشلونة، هو حلم أبن نجريج الذي يعد من أنصار الفريق الكاتالوني منذ الصغر.

ووفقا للتقارير الصحفية الإسبانية، فأن فرص صلاح في الانتقال إلى برشلونة تقلصت كثيرا، بعد اقتراب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانضمام للبارسا.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن "جريزمان" سيرحل عن صفوف أتلتيكو مدريد، في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع رغبة إدارة برشلونة في تسويق البرازيلي "كوتينيو" والذي سيرحل عن صفوف البارسا عقب نهاية الموسم حسب الصحيفة ذاتها.

يُذكر أن محمد صلاح نجح في التتويج للموسم الثاني على التوالي، كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد تسجيله 22 هدفا، مناصفة مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، ليصبح أول لاعب غير أوروبي يحقق هذا الإنجاز الغير مسبوق.

ميسي يدخل في نوبة حزن لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ​ليونيل ميسي نجم برشلونة​ لا يشعر بالسعادة في الأيام الحالية وذلك بسبب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي على يد ليفربول.

وسلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على ردّة فعل ميسي عقب نهاية مباراة برشلونة وخيتافي الأحد الماضي في الأسبوع قبل الأخير من الدوري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من فوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة إلا أن ميسي خرج من الملعب دون أن يحيي الجماهير ولم تظهر على وجهه علامات السعادة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أيضًا إستياء ميسي قد يكون بسبب صافرات الإستهجان التي هاجمت بها الجماهير كلا من فيليب كوتينيو وسيرجيو بوسكيتس.

تيباس يصدم رونالدو والسبب ميسي

صرح رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن هداف برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني.

أكد تيباس: "ميسي يستحق كل الإشادة خلال مسيرته الرياضية"، مشيراً إلى أن النجم الأرجنتيني تأثر كثيراً بخروج برشلونة من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

وقال تيباس خلال مراسم الاحتفال بالذكرى 90 للدوري الإسباني:"ليو أفضل لاعب في تاريخ "الليغا"، أعتقد أننا لن نصادف لاعب مثله لفترة طويلة.

وأضاف: "بكل تأكيد لن يأتي لاعب مثله في المستقبل القريب، بدأ مسيرته في إسبانيا في سن صغير جداً، وتألق على مر السنين بشكل غير مسبوق".

وأرجع تيباس السبب في عدم حضور ميسي للاحتفالية، بتأثر الشديد بخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، أتفهم أن لاعب مثله يمتلك روح الفوز، بكل تأكيد سيتأثر كثيراً بمثل هذا الموقف".

صحيفة إسبانية: ثنائي برشلونة لن يتواجد الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ثنائي برشلونة لن يتواجد في الموسم المقبل في الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الثلاثاء إن مستقبل كلّ من دينيس سواريز ورافينها ثنائي برشلونة حتماً ليس في برشلونة.

وتابعت: "سواريز ورافينها في مرحلة التعافي من الإصابة وعليهما البدء من الآن بالبحث عن وجهة جديدة".

وأضافت: "فالنسيا مهتم بضم دينيس سواريز في حين لدى رافينها عروض عديدة من الخارج".

نجم برشلونة: نهايتي اقتربت مع البلوجرانا

أصبحت أيام لاعب الوسط الإسبانى لنادى برشلونة الإسبانى، سيرجيو بوسكيتس، معدودة داخل النادى الكتالونى، خاصة بعد المستوى الذى يقدمه اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحف الإسبانية، أن المستوى السئ الذى ظهر عليه بوسكيتس، خاصة أمام ليفربول الإنجليزى، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إوروبا، أثار إستياء الجماهير، ولكنها لن تقوم بطلب برحيل اللاعب بسبب تاريخه الكبير مع النادى.

وأشارت الصحف الإسبانية، أن اللاعب أقترب من إنتهاء فترته فى برشلونة، خاصة بعد فارق المستوى الذى ظهر عليه خلال الفترة السابقة و إختلافه عن أرتورو فيدال لاعب الوسط التشيلي، ولاعب برشلونة الذى يؤدى بقوة خلال الفترة السابقة.

رسميا.. جريزمان يرحل عن أتلتيكو مدريد ويقترب من برشلونة

أبلغ مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، إدارة ناديه رسمياً برغبته في الرحيل، وذلك خلال اجتماع مع العضو المنتدب، ميغيل أنخيل خيل، والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، والمدير الرياض الإيطالي أندريا بيرتا.

نشر غريزمان عبر حسابه الرسمي فيديو قائلاً: "كانت 5 أعوام رائعة، شكراً لكم على كل شيء، ستظلون دائماً في قلبي".

وتوقعت التقارير أن جريزمان سينتقل إلى صفوف برشلونة عقب انتهاء الموسم الحالي، لا سيما أنه كان ضمن اهتمامات النادي الكتالوني منذ الموسم الماضي.