انت الان تتابع تفاصيل خبر جريزمان يبلغ رسمياً أتلتيكو مدريد برحيله والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 12:51 صباحاً - قال نادي أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، إن لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، أبلغ النادي، بنيته الرحيل، في الصيف المقبل.
جاء ذلك في تغريدة نشرها النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
من جانبها كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده جريزمان، مع ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو، ودييجو سيميوني، المدير الفني، وأندريا بيرتا، المدير الرياضي، لإبلاغهم بقرار الرحيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان، أبلغ مسؤولي أتلتيكو أنَّه سيغادر النادي في الميركاتو الصيفي دون تحديد النادي الذي سينتقل له.
وسيلجأ اللاعب الفرنسي، إلى بند الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو، والذي سينخفض من 200 مليون يورو، إلى 120 مليونًا، في الصيف المقبل.
وتوقعت الصحيفة، أن ينتقل جريزمان إلى صفوف برشلونة عقب انتهاء الموسم الحالي، لا سيما أنه كان ضمن اهتمامات النادي الكتالوني منذ الموسم الماضي.
وكانت تقارير صحفية، قالت إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ينوي التعاقد مع الأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض جريزمان.
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