انت الان تتابع أتلتيكو مدريد يدفع 22.5 مليون يورو لسبورتينغ لشبونة بشأن انتقال مارتنز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مهاجم موناكو البرتغالي جلسون مارتنز "يمين" في صراع على الكرة مع لاعب وسط باريس سان جرمان موسى ديابي خلال لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي 21 ابريل 2019

وافق أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، على دفع مبلغ 5ر22 مليون يورو الى سبورتينغ لشبونة بشأن انتقال جيلسون مارتينز الى صفوفه مقابل وقف النادي البرتغالي ملاحقته قضائيا، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وقال أتلتيكو في بيان "توصل أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة الى اتفاق يقضي بقيام النادي البرتغالي بسحب الملاحقة القضائية تجاه نادينا الذي كان مطالبا بدفع مبلغ معين في ما يتعلق بتسجيل عملية انتقال جيلسون مارتينز في سوق الانتقالات الصيف الماضي".

في المقابل أصدر سبورتينغ لشبونة بيانا أكد فيه أن الناديين توصلا الى اتفاق ودي "وتعهد النادي المدريدي بدفع 5ر22 مليون يورو في ما يتعلق بعملية انتقال جيلسون مارتينز".

ويلعب مارتينز حاليا في صفوف موناكو الفرنسي معارا من أتلتيكو، وهو كان اعتبر أنه يستطيع فسخ عقده من طرف واحد مع سبورتينغ لشبونة في نهاية موسم 2017-2018 شأنه في ذلك شأن 8 لاعبين آخرين بعد أزمة داخلية هزت النادي البرتغالي. واعتبر هؤلاء اللاعبون انهم في حل من التزاماتهم بعد اجتياح مركز التدريب في النادي من قبل مشجعين ملثمين وعنيفين.

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وانتقل مارتينز بعد تلك الحادثة الى أتلتيكو مدريد، ووقع عقدا لمدة خمس سنوات ما استدعى قيام سبورتينغ لشبونة بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبرا ان ما قام به اللاعب "تصرفا غير مقبول"، وطالبوا بالحصول على تعويضات وانزال عقوبة رياضية بحق اللاعب والنادي الاسباني.

وكان سبورتينغ توصل الى اتفاق مماثل بشأن حارس مرماه السابق روي باتريسيو المنتقل الى نادي ولفرهامبتون الإنكليزي الذي سدد مبلغا مقداره 18 مليون يورو لحل الخلاف بين الطرفين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وعلى هامش الاتفاق بين سبورتينغ وأتلتيكو مدريد، اعلن الاول انضمام الأرجنتيني لوسيانو فييتو مقابل 5ر7 ملايين يورو من دون ان يذكر مدة العقد علما بان أتلتيكو، اعار اللاعب هذا الموسم الى فولهام الإنكليزي.