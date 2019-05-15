الامارات | «الخدمات» ينتزع صدارة بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات» ينتزع صدارة بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا دائرة الخدمات الاجتماعية ومجلس الشارقة للتعليم إلى الدور الثاني من البطولة العشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين.

وفي إطار منافسات المجموعة الثانية انتزع فريق دائرة الخدمات الاجتماعية صدارة المجموعة بتحقيقه فوزاً عريضاً على هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بنتيجة 19-6، كما فاز فريق مجلس الشارقة للتعليم على فريق دائرة الأشغال العامة بنتيجة 4-1، ليحتل المركز الثاني، وفي المجموعة الثالثة فاز فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة على مراكز الثقة 14-صفر، وفاز فريق دائرة الموارد البشرية على جمعية الشارقة التعاونية 3-صفر.