الامارات | منافسات السلة 3×3 تخطف عقول لاعبي النصر على قناة دبي المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات السلة 3×3 تخطف عقول لاعبي النصر على قناة دبي المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى عدد من لاعبي فريق نادي النصر المشاركين في منافسات كرة السلة 3×3، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، سعادتهم بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في البطولة.

وأكد اللاعبون أن حماسة اللعبة كانت أكبر في النسخة الحالية، وذلك بعد التطور اللافت في المنافسات، وكذلك اللاعبون المشاركون من مختلف الأندية في الدولة، وكذلك الجهات الأخرى.

وكشف اللاعب عبدالله محمود أنه وزملاءه الثلاثة قرروا المشاركة في المنافسات برغبة منهم، من أجل الاحتكاك مع المزيد من اللاعبين أصحاب الخبرات المشاركين في الدورة، لافتاً إلى أن فريق النصر يضم سبعة لاعبين موجودين بشكل رسمي ضمن منافسات البطولة.

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وأضاف في تصريحات صحافية: «في النسخة الماضية تأهلنا لدور الـ16، ولكن لم يحالفنا الحظ في المنافسة على مركز أفضل، وفي النسخة الحالية نعمل جاهدين من أجل مواصلة المشوار لتحقيق مركز أفضل في هذه البطولة، على الرغم من صعوبة المنافسات مع العديد من اللاعبين المحترفين».

وطالب زميله فيصل محمد، اللجنة المنظمة بزيادة الوقت المحدد للمباريات بداية من دور الـ16 ليصبح 15 دقيقة للشوط بدلاً من 10 دقائق، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمزيد من اللاعبين للمشاركة، في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسات على ثلاثة لاعبين فقط.

وأكد حمد محمد أنه وزملاءه مستمرون في لعبة السلة منذ سنوات طويلة، إذ كانت بدايتهم منذ أكثر من 10 سنوات حتى الآن، لافتاً إلى أنهم دائماً ما يبحثون على البطولات للمشاركة فيها، وكسب مزيد من الخبرات.