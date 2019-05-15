الامارات | «مجلس دبي» يدعو الأندية إلى انتقاء وتطوير المواهب الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس دبي» يدعو الأندية إلى انتقاء وتطوير المواهب الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مجلس دبي الرياضي الأندية، خصوصاً فرق كرة القدم، إلى الاهتمام أكثر بقطاع الأكاديميات، ودعم صفوفها باللاعبين الموهوبين، وضمان استمرارية انتقاء وتطوير المواهب الوطنية، كما شدّد على عدم البحث عن اللاعب الجاهز من خارج منظومة النادي. وطالب المجلس باستمرارية العمل على تطوير هذا القطاع، باعتباره ركيزة أساسية لعمل الأندية وشركات كرة القدم.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الرابع لمجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، وحضور أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، الدكتور عبدالله الكرم، أحمد الشعفار، محمد الكمالي، موزة المري، مريم الحمادي، لمياء خان، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس، صالح المرزوقي.

واستعرض المجلس تقرير فريق الخبراء الفرنسيين الخاص بتقييم عمل أكاديميات الكرة في أندية دبي، وتحليل نقاط القوة وجوانب التطوير فيها، بعد أن قام الخبراء بزيارات ميدانية وعقدوا لقاءات مع العاملين فيها، وتابعوا التدريبات وبرامج إعداد وتطوير اللاعبين المعتمدة في هذه الأكاديميات بإشراف مجلس دبي الرياضي.

وأكد الطاير على استمرار المجلس في جهوده لدعم الأكاديميات وتطوير منظومة العمل فيها، سواء من ناحية وضع الخطط والبرامج، أو تطوير العاملين فيها وفق أفضل الممارسات المعتمدة. وشدد على أن المجلس يؤمن أن الأكاديميات توفر حلولاً فاعلة للأندية وشركات كرة القدم في مجال انتقاء اللاعبين وتطوير مستوياتهم ودعم الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، إذا تم تفعيل العمل فيها على النحو الأكمل.

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وتم في الاجتماع كذلك الاطلاع على تقرير نتائج أندية دبي في الموسم الحالي، الذي شهد تحقيق نتائج متميزة في مختلف الرياضات، كما تم الاطلاع على لائحة المكافآت المعتمدة التي سيتم بموجبها تكريم فرق أندية دبي التي تحقق الإنجازات في البطولات المحلية والخارجية.

واطلع مجلس الإدارة على مختلف التقارير الخاصة بخطط العمل وأداء لجانه الدائمة، من بينها تقرير نظام الحوكمة في الأندية، وتقرير عن الخطط الاستراتيجية لأندية دبي، وتقرير لجنة المرأة والرياضة، وتقرير الفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي تم تنظيمها، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة في الرياضات التنافسية والرياضات المجتمعية، وأيضاً فعاليات رياضية جديدة ستتم إضافتها إلى قائمة الفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً.

وتم التأكيد على استمرار تنظيم الفعاليات الرياضية المميزة واستقطاب المزيد منها، لاسيما التي يتم تنظيمها في محمية المرموم ومنطقة حتّا لأن هاتين المنطقتين تضمان عناصر طبيعية تناسب العديد من البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية، وتوفر الفرصة للمشاركين في الفعاليات وللجمهور والمشاهدين داخل الدولة وخارجها، للاطلاع على روعة الطبيعة وجهود حكومة دبي في تطوير هاتين المنطقتين باعتبارهما واجهتين سياحيتين ورياضيتين مميزتين.

وأكد أيضاً على توسيع رقعة البطولات الرياضية للمرأة من حيث التنوع في نوع الرياضة وفي أماكن المنافسات، كي تزداد فرص مشاركة الفتيات والسيدات في البطولات والفعاليات في مختلف الرياضات، التي تراعي خصوصية المرأة وتمنحها الفرصة لإطلاق قدراتها ومواهبها الرياضية. وتم في الاجتماع أيضاً الاطلاع على التقرير النهائي للنسخة الأولى من طواف الإمارات، وكذلك على الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي أصبح من أهم المنصّات العالمية لمناقشة واقع ومستقبل كرة القدم العالمية، بمشاركة نخبة من المختصين وصنّاع القرار في كرة القدم من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، حيث تم تشكيل لجان منظمة للمؤتمر واستعراض الموضوعات المرشحة لاختيار شعار المؤتمر منها، وتكون محوراً للجلسات وورش العمل. واطلع مجلس الإدارة في الاجتماع على الخطابات الواردة من عدد من الجهات الرياضية المحلية والدولية، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

«مجلس دبي» يطالب الأندية بتطوير أكاديميات كرة القدم.