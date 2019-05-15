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الامارات | الحمرا يقترب من المربع الذهبي في بطولة حمدان بن زايد

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق الحمرا من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة حمدان بن زايد لكرة القدم، المقامة بالملاعب الفرعية لنادي الظفرة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط حضور جماهيري متزايد، إذ وصل عدد الحضور خلال الأسبوع الأول فقط من التصفيات النهائية 6361 متفرجاً.

وأصبح الحمرا على مرمى حجر من المربع الذهبي بعد تحقيق فوزه الثالث على التوالي ووصوله للنقطة التاسعة دون خسارة، فيما انحصر الصراع على المركز الثاني في المجموعة بين فريقي العد وحصن السرة، وفي المجموعة الثانية سار فريق بوحصا على خطى الحمرا محققاً فوزه الثالث أيضاً في للمجموعة ومقترباً من نصف النهائي بعد فوزه على فريق السلع 7-2، ليصل للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، بينما انحصر صراع المركز الثاني في المجموعة بين أكثر من فريق في المجموعة، حيث من المتوقع احتدام المنافسة على الصعود حتى اليوم الأخير.

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